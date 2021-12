Estado de Rondônia confirma quatro mortes pela gripe que também já assola o Acre

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) bateu recorde e foi quem mais liberou recursos de emendas parlamentares em 2021. O total de R$ 21,7 milhões de recursos foi destinado entre o Programa de Atenção Básica (PAB), emendas individuais e extras. O cálculo é das consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados.

“É importante destacar que cada centavo destinado aos municípios foi amplamente debatido e priorizado com ajuda dos vereadores, prefeitos e da sociedade civil organizada. Fui pessoalmente em cada uma das cidades planejando ações que têm como foco a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, disse a parlamentar.

A liberação dos recursos pela deputada junto ao governo federal teve como motivação a pandemia, obras de infraestrutura, meio ambiente e recursos para a assistência social. Vanda Milani foi eleita pela Associação de Municípios do Acre (AMAC) a parlamentar que mais investiu na saúde pública em 2021. Foi a deputada que pagou integralmente todas as suas emendas individuais e impositivas.

Do total de emendas R$ 7,5 milhões foi destinado para serviços essenciais da saúde para a população mais carente como qualidade do pré-natal, controle de diabetes, hipertensão e infecções sexualmente transmissíveis, assim como o controle da Covid-19 em cada município do Acre. Recursos extras destinados a saúde de Rio Branco atingiram o montante de R$ 4 milhões. Brasileia recebeu R$ 1,9 milhão para saúde pública.

“O dinheiro também foi para manutenção e reforma de unidades hospitalares, compra de equipamentos e outras demandas importantes para assegurar os serviços do sistema único de saúde”, assegurou.

Do montante de R$ 8,1 milhões, Cruzeiro do Sul (R$ 400 mil), Sena Madureira (R$ 500 mil), Bujari (R$ 250 mil) e Brasileia (R$ 212 mil) receberam recursos para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) beneficiando instituições que trabalham com crianças, adolescentes e com a terceira idade e o desenvolvimento de ações na melhoria das famílias em situação de vulnerabilidade social.

De olho na retomada do crescimento em todo o país, a deputada liberou R$ 5,8 milhões através de pagamento especial de emendas impositivas para os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro e Sena Madureira. A modalidade permite que os recursos sejam creditados diretos nas contas das prefeituras e passem a ser geridos pelos entes indicados, diminuindo a burocracia.

“O Brasil tem pressa para voltar a crescer. A aplicação desses recursos nos municípios gera receitas, além de emprego e renda. O processo licitatório para contratação de obras estruturantes como a Orla do Rio Acre em Assis Brasil já está em andamento. Jordão vai ganhar uma Casa de Apoio. Temos recursos sendo aplicados em todas as regionais”, acrescentou Vanda Milani.

Orla do Bairro XV

Oriundo do orçamento de 2019, o estado se prepara para executar a maior intervenção em infraestrutura de 2022, com o início da construção da Orla do Bairro XV em Rio Branco. O projeto arquitetônico foi aprovado pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). O processo licitatório já foi anunciado pela secretaria de infraestrutura do estado. R$ 17 milhões foram pagos de emenda de bancada da deputada Vanda Milani, estão disponíveis na Caixa Econômica Federal.

“Assim como esse recurso, outros projetos nas áreas de produção e sustentabilidade seguem em processo de licitação pelo governo do Acre, são milhões em investimentos que vão ajudar a gerar emprego e renda. Esse foi o melhor ano do meu mandato. A expectativa para 2022 é de muito mais trabalho. Existe uma garantia pela Casa Civil da presidência de liberação das emendas até março, o que pode viabilizar muito mais ações para o desenvolvimento do Acre ainda no primeiro trimestre. Estou feliz e muito otimista”, concluiu a deputada.

