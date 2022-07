Estado do Acre assina convênio de mais de R$ 2 milhões com Diocese para auxiliar no tratamento de pessoas com hanseníase

#

A direção emedebista no Acre recebeu o apoio do Partido Social Cristão-PSC para a pré-campanha da deputada federal Mara Rocha ao governo. A aliança com o partido cristão foi anunciada nesta segunda-feira, 24, pelo presidente da sigla, advogado Robson Aguiar, na sede do diretório regional do MDB, com a presença do deputado Flaviano Melo, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul Vagner Sales e o vice governador Wherles Rocha e outras lideranças políticas.

A direção regional do PSC foi a primeira sigla a oficializar o apoio a pré-candidatura de Mara ao governo e Jéssica Sales ao Senado. Outras conversas de bastidores estão sendo realizadas para que outras siglas também participe da aliança.

Robson Aguiar deixou claro que seu partido vai seguir nas caminhadas da Esperança com a pré-candidata Mara Rocha. “A escolha pela Mara é fundada no desejo do acreano, que anseia por uma pessoa séria, proba, coerente e sincera, ou seja, tudo aquilo que o Acre precisa e merece como gestor. Mara será a nossa Neemias, aquela que irá reconstruir o Estado dos sonhos dos acreanos, dando saúde, educação e segurança”, disse Aguiar.

Para Mara a chegada do PSC é motivo de muita alegria e compromisso com o Acre. “A vinda do PSC irá somar muito com a gente. Partido que tem as mesmas ideologias do conservadorismos e que luta pela família. Tenho certeza que nessa campanha iremos trabalhar por um Acre de oportunidade, para que nossos jovens não tenham que sair do estado em busca de emprego e melhorarias de vida em outras cidades”, destacou Mara.

O deputado Flaviano Melo afirmou que o PSC irá ajudar muita na eleição. “Vamos receber a família do PSC, que está começando, mas que vai ajudar muito nesta eleição”, ressaltou.

