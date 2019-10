ESTADO DO ACRE INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

AVISO DE REQUERIMENTO

MOVEIS E MADEIRA OLIVEIRA – Manoel da Silva Oliveria (ME), torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente do Acre, – IMAC, a Licença Prévia – LP, para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, POSTO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS E BORRACHARIA COM TROCA DE ÓLEO, localizado no Ramal Francisco Gomes, Galpão 01, Parque Industrial, Epitaciolândia – Acre.

Comentários