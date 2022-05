Estado e prefeitura de Assis Brasil montam frente de vigilância e vacinação após suspeita de sarampo

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Pública a SUSPENSÃO E REABERTURA da sessão pública de abertura do Pregão Eletrônico nº 007/2022 cujo objeto é Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas em atendimento ao Convênio n° 909482/2020/MAPA para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Brasileia/AC, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência anexo I, que ocorreria no dia 09 de maio de 2022, a partir das 11:00 horas (horário de Brasília- DF). A nova data da abertura será dia 17 de maio de 2022, a partir das 11:00 horas (horário de Brasília- DF).

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Pública a SUSPENSÃO E REABERTURA da sessão pública de abertura do Pregão Eletrônico nº 008/2022 cujo objeto é Aquisição de veiculo tipo van em atendimento a Emenda Parlamentar n° 09.622.055000/1210-03 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brasileia/AC, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência anexo I, que ocorreria no dia 09 de maio de 2022, a partir das 09:00 horas (horário de Brasília- DF). A nova data da abertura será dia 17 de maio de 2022, a partir das 09:00 horas (horário de Brasília- DF).

Brasileia/AC, 04 de maio de 2022.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 014/2022

OBJETO: Registro de preços visando eventual e futura contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Prestação de Serviços de Locação e Suporte Técnico de Sistemas de Gestão Pública, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brasiléia.

Data da Abertura: 18 de maio de 2022, às 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 05 ao dia 17 de maio de 2022, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 04 de maio de 2022.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

