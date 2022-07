Estado entrega computadores para rádios do Sistema Público de Comunicação

O Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre) está presente na Expoacre 2022, que será realizada entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

O estande do Deracre, localizado no Espaço Agroflorestal, apresenta nesta edição: um lounge, que traz em sua identidade visual a celebração dos 59 anos da instituição e tem estrutura para receber parceiros; exposição de máquinas que fazem parte do portfólio da instituição; um espaço de realidade virtual para que os visitantes conheçam a rotina dos trabalhadores; e, ao lado, a construção de um heliponto, que servirá de base para o Estado.

De acordo com o presidente da autarquia, Petronio Antunes, é também uma oportunidade de os visitantes terem acesso e contato direto com as obras executadas nos municípios.

Na cabine de realidade virtual, a rotina dos trabalhadores nas obras executadas pelo Deracre será apresentada com auxílio da tecnologia de interface entre visitante e sistema operacional. Por meio de recursos gráficos 3D ou imagens 360º, o usuário comandará a direção e poderá olhar as obras, tendo uma sensação de presença em um ambiente de imersão virtual.

Além disso, o estande do Deracre apresentará exposição fotográfica, com direito a passeio em meio às máquinas que foram recuperadas pelo Estado e estarão expostas durante a feira. A exposição trará fotos em alta qualidade, com breve histórico, município, investimento e curiosidade.

Os visitantes entenderão o processo de reestruturação da autarquia, nesses quatro anos, por intermédio de totens com “antes e depois” de máquinas, ramais, pontes, sedes, balsas, aeródromos e demais intervenções executadas pelo órgão.

