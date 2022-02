Estado entrega revitalização e iluminação do aeródromo de Marechal Thaumaturgo

O governo do Acre entregou, neste sábado, 19, a revitalização e a iluminação do aeródromo de Marechal Thaumaturgo. A obra beneficia mais de 19,2 mil moradores e é fundamental para garantir a ligação aérea permanente do município considerado de difícil acesso com o restante do estado.

A restauração contemplou o recapeamento com microrevestimento asfáltico da pista de 1,2 mil metros de cumprimento, novo cercamento de toda área do aeródromo, sinalização horizontal, sistema de iluminação e melhorias nas instalações do terminal de passageiros. A obra executada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) recebeu investimento de R$ 2,9 milhões, valor proveniente de recursos próprios do Estado.

Durante a cerimônia de reinauguração, o governador Gladson se emocionou ao relembrar os esforços do Estado para melhorar todos os aeródromos do Acre. O gestor comemorou o serviço realizado em prol da população de Marechal Thaumaturgo.

“Sou do Juruá e sei da importância dessas pistas para a população que vive nos locais de difícil acesso. Temos trabalhado incansavelmente para reestruturar os nossos aeródromos e dar as condições necessárias de segurança nas operações”, pontuou.

Por vários anos, a pista do aeródromo não recebeu manutenção adequada. Devido à precariedade e falta de segurança às operações, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alegou riscos aos passageiros, pilotos e aeronaves, e determinou a interdição do local, em 2019.

“Antes dessa revitalização, apenas uma empresa operava aqui em Marechal Thaumaturgo. Hoje são duas e outras duas já demonstraram interesse em voar para cá”, explicou Sócrates Guimarães, diretor de Portos e Aeroportos do Deracre.

Pela primeira vez, desde a sua inauguração, o aeródromo do município recebeu iluminação em toda extensão da pista. O balizamento permitirá o recebimento de voos noturnos. O sistema instalado no local é alimentado por energia solar e o acionamento é feito por controle remoto.

“Essa iluminação permitirá que os aviões pousem aqui a qualquer hora da noite. Isso será muito fundamental para atender situações de emergência e até mesmo evitar que vidas sejam perdidas. O Estado já iniciou os trâmites junto a Anac para obter a homologação do balizamento noturno”, explicou Cameli.

