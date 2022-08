Estado recupera mais de mil quilômetros de ramais no Baixo Acre

O Plano de Governo foi apresentado aos pré-candidatos da coligação na noite desta segunda-feira, dia 1 de agosto, e deve ser entregue ao Tribunal Regional Eleitoral na tarde desta terça-feira, dia 2.

A deputada federal e pré-candidata ao senado, Vanda Milani, prestigiou a apresentação do Plano de Governo da coligação “Com a Força do Povo”, na noite desta segunda-feira, 1 de agosto, na Tenda Amarela. Contribuíram para a elaboração do documento o pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, o seu vice, João Tota Filho, pré-candidatos aos cargos de deputados estaduais e federais e mais de mil participações diretas e indiretas da população acreana.

A pré-candidata ao senado pelo estado do Acre, Vanda Milani, discursou sobre a construção do plano de governo que iniciou há quase um ano através de estudos e pesquisas de campo. Vanda Milani relembrou o percurso em municípios do estado, juntamente ao pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, e agradeceu aos que atenderam o chamado e auxiliaram a construção do plano de governo com propostas que atendem a população.

“Que agradecer em especial às pessoas que não estão aqui, de cada município, mas que se desdobraram e nos ajudaram a fazer esse plano de governo. Quero ainda dizer que esse plano não é meu, não é do nosso pré-candidato a governador, mas de nós todos acreanos que juntamos as mãos e fizemos o que o professor Carlos Alberto Coelho dizia, ‘um plano enxuto e exequível’. Esse documento é o nosso compromisso de campanha, e juntos, vamos fazer isso acontecer”, pontuou Vanda Milani.

O Plano de Governo contou com a contribuição da população acreana de todos os 22 municípios do estado do Acre, além de personagens da política acreana e de equipes de técnicos especializados. De acordo com levantamento da coligação “Com a Força do Povo”, a construção do Plano de Governo contou com o apoio de mais de mil participações diretas e indiretas.

O documento apresenta mais de 290 propostas divididas em oito eixos temáticos, sendo eles: a educação inclusiva; a saúde como o povo quer, com a valorização do servidor público e com a modernização e ampliação da infraestrutura das unidades de saúde; a segurança pública; a inclusão social; a economia para o desenvolvimento; a infraestrutura e a habitação social; e a gestão sistemática e integrada.

