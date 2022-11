Estadual Sub 20 de Futsal começa com dois jogos

PHDEsporte

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) realizou na manhã deste sábado, 12, o sorteio dos confrontos da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub 13. As partidas são eliminatórias e serão disputadas na segunda, 14, a partir das 15 horas, no Florestão.

“Seguimos o que tinha sido programado no congresso técnico. Se as partidas terminarem empatadas, os classificados para as semifinais serão definidos nas cobranças de penalidades”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Partidas

Galvez x Rio Branco

Grêmio Xapuriense x Plácido de Castro

Andirá x Belo Jardim

Extrema x Joia de Cristo

