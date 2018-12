“Eu e o Rocha, nosso vice-governador, estamos unidos a favor do Acre. A nossa população pode esperar que a partir do ano que vem, vamos arregaçar as mangas e trabalhar juntos pelo Estado”. A declaração foi dada na tarde desta segunda-feira (3) pelo senador e governador eleito, Gladson Cameli(Progressistas).

Gladson e Major Rocha almoçaram no Novo Mercado Velho, região central de Rio Branco. Os futuros gestores conversaram sobre as metas para os primeiros dias de governo a partir de 2019. “Vamos fazer todo o esforço para cumprir o que prometemos durante a campanha eleitoral. O Acre tem tudo para dar certo. É preciso um choque de gestão já no início do mandato para que possamos alcançar o desenvolvimento e trazer a esperança para o nosso povo”, destacou Cameli.

Responsável pela área da segurança pública, Major Rocha disse que o futuro governo fará o esforço necessário para devolver a paz às famílias acreanas. “Nossa população não aguenta mais conviver com o medo. Precisamos dar um basta nisso. Colocaremos a polícia na rua e vamos dar uma resposta contra a criminalidade”, enfatizou.

Com a maior parte dos secretários já anunciada, o futuro secretário de Segurança Pública deve ser conhecido em breve. “Vamos escolher um nome técnico, preparado e que dê conta da missão. Queremos alcançar, em poucos meses, resultados significativos para conter essa onda de violência”, afirmou Rocha.

Comentários