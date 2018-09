Milhares de pessoas aderiram ao convite do candidato a governador, Gladson Cameli, e compareceram a caminhada pela paz promovida nesta segunda-feira (17), pela coligação Mudança e Competência, no Parque do Tucumã, em Rio Branco.

Gladson, acompanhado do candidato a vice, Major Rocha, e das suas respectivas esposas, Ana Paula e Selma, dos candidatos ao Senado da República Márcio Bittar (MDB) e Sérgio Petecão (PSD), bem como boa parte dos participantes vestiram blusas brancas por ser o símbolo da paz.

Por todo percurso, populares se juntaram ao ato que buscou chamar a atenção para a importância de se promover a paz por meio da sensibilização do povo. A ideia é que todos possam refletir sobre a necessidade de se viver harmonicamente dentro da comunidade e da família, bem como na própria sociedade como forma de enfrentamento à violência nas suas diversas expressões.

“Nos últimos anos, centenas de acreanos perderam a vida de forma violenta. É preciso coragem para enfrentarmos o problema da criminalidade que amedronta o nosso povo. A sociedade também precisa ter coragem para que tenhamos uma política adequada, de ser humano para ser humano. Precisamos garantir uma política verdadeira para essa demanda da sociedade”, assinalou Gladson.

Ao término da caminhada, Gladson e os demais candidatos discursaram aos participantes do ato. Na ocasião, o candidato a governador do Acre pediu um minuto de silêncio e, posteriormente, solicitou que todos, juntos, fizessem a oração universal do ‘Pai Nosso’.

“Se há algo que todos nós temos em comum é o desejo de viver em paz. Por isso, provocamos a sociedade para uma mudança de comportamento para que vidas sejam poupadas. Ninguém está isento de ser vítima e ninguém está dispensado de ser um ator no resgate dessa cidadania ”, afirmou o candidato a governador pela coligação Mudança e Competência.

