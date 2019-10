Em nota, assinada por Duarte, o Detran diz que as mensagens que circulam no Facebook e WhatsApp anunciando a venda veículos de forma ilícita são falsas.

“O Detran informa que os veículos apreendidos são comercializados em leilões públicos, com divulgação prévia no Diário Oficial do Estado e na imprensa local e após notificação dos proprietários”, informa.

Em uma das mensagens no WhatsApp, a pessoa chega a dizer ao possível “cliente” que se ele pagar R$ 1 mil pode tirar a motocicleta do pátio do Detran com o veículo no nome dele e depois continuar pagando em parcelas de R$ 250 mensais.

Em outro texto, a pessoa diz a outro interessado no veículo que eles não mandam as placas por causa de clonagem de veículos que estaria ocorrendo com frequência.

Alerta

Ainda em nota, o presidente do Detran diz que é importante ressaltar que não há qualquer possibilidade de retirada de multas do sistema. E lamenta que esta não é a primeira vez que ocorre este tipo de tentativa de golpe.