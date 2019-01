Ao chegarem no local, a polícia se deparou com o estudante em atitude suspeita, foi feito uma revista e para a surpresa dos policiais Carlos carregava uma pistola (ponto 40)

Davi Sahid

Policiais militares do 3° Batalhão prenderam no início da noite de segunda-feira (21) Carlos Daniel Almeida, de 18 anos, ele é acusado de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu dentro da Escola Boa União, no bairro Boa União, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A Polícia foi acionada via Ciosp para realizar uma ronda na escola devido ao grande número de furtos no local. Ao chegarem no local, a polícia se deparou com o estudante em atitude suspeita, foi feito uma revista e para a surpresa dos policiais Carlos carregava uma pistola (ponto 40) com 4 munições dentro de uma mochila.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Daniel foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

