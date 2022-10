Estudantes lamentam fechamento de única biblioteca pública que estava funcionando em Rio Branco: ‘Me sinto injustiçado’

Dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público no Acre e, para homenagear os servidores do Estado, além de uma vasta programaçãoofertada durante a Semana do Servidor em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), antecipa o pagamento dos proventos correspondentes ao mês de outubro.

Na segunda-feira, 24, será realizado o pagamento dos servidores inativos e na próxima quarta-feira, 26, para os servidores ativos.

Com o adiantamento do pagamento dos salários dos servidores ativos e inativos, o governo do Estado reafirma seu compromisso com o servidor público acreano, sendo um total de 51.830 trabalhadores contemplados com um montante de R$321.269.556,03 que entrará em circulação na economia acreana.

