O Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou na última edição da Revista do Conass, o estudo Recorte Demográfico da Residência Médica Brasileira em 2019, que traz dados preocupantes em relação à residência médica no Estado do Acre.

O indicador que mais chama a atenção é o percentual de bolsas de residência ociosas, que varia de 40,1% a 57,1% do total ofertado para o Estado. De tão alto, esse percentual coloca o Acre entre os seis Estados com maior ociosidade de bolsas no País.

Sobretudo, o número de municípios que possuem programas de residência médica não passa de cinco.

A região Norte, onde se situa o Acre, tem a maior taxa de ociosidade do Brasil, segundo o estudo, destacando-se o Amapá (53%), Roraima (51%), Rondônia (45%), o Tocantins (39%), o Amazonas (38%) e o Pará (28%).

Das 55 especialidades cadastradas e reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, as dez que possuem maior índice de vagas desocupadas são: Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, Medicina Preventiva e Social, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Cirurgia Cardiovascular, Medicina do Tráfego, Acupuntura, Medicina de Emergência, Medicina Nuclear e Nutrologia.

No Acre, o número de bolsas autorizadas varia de 87 a 500 mas poucas são financiadas pelo Ministério da Educação.

Este texto está aberto à manifestações de interessados.

O estudo do Conass pode ser acessado aqui: https://www.conass.org.br/consensus/recorte-demografico-da-residencia-medica-brasileira-em-2019/.

Comentários