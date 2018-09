O candidato do Partido Progressista ao governo do Acre, Gladson Cameli, concedeu entrevista à Folha do Acre falando sobre a pesquisa realizada pelo instituto Delta e afirmou que respeita os números, sente-se motivado, mas que tem a consciência de que não existe campanha ganha antes da hora e que a decisão final caberá à população no dia do pleito.

De forma tranquila, Gladson afirmou que os números, que mostram que ele ampliou em 4 pontos a vantagem sobre o principal adversário dele Marcus Alexandre (PT), apenas o motiva mais ainda a continuar a fazer uma campanha pé no chão.

“Eu respeito os números, isso me dá forças, tanto para mim quanto para o Rocha. Fazemos uma campanha pé no chão. Queremos dar continuidade e ampliar mais os lugares que nós não fomos ainda”, diz.

Sobre o favoritismo, Gladson diz que seguirá sua campanha de forma humilde, consciente e com muito trabalho.

“Tenho me dedicado muito a essa campanha com muita responsabilidade, trabalhado firme. Sobre os números de pesquisa, eu não brinco com número, mas quem decide é o povo”, diz.

