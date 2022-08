EUA estão preocupados com manobras militares chinesas perto de Taiwan

A cantora e atriz Olivia Newton-John, que atingiu o topo das paradas de música pop nas décadas de 1970 e 1980 com sucessos como I Honestly Love You e Physical e estrelou o filme musical Grease, morreu nesta segunda-feira, aos 73 anos, em sua casa no sul da Califórnia.

A morte da artista nascida no Reino Unido e criada na Austrália foi anunciada na conta dela no Instagram, dizendo que ela “faleceu pacificamente” em seu rancho “cercada por familiares e amigos.”

Newton-John, quatro vezes vencedora do Grammy, revelou há alguns anos que um câncer de mama havia sofrido metástase e se espalhado para suas costas, forçando-a a cancelar apresentações. Cerca de 25 anos antes, Newton-John se submetera a uma mastectomia parcial e estabelecera um centro de pesquisa e tratamento de câncer na Austrália.

A artista começou a se apresentar quando criança e se tornou uma estrela global depois de se mudar para os Estados Unidos. Loira, de olhos azuis e cheia de saúde, ela conseguiu seu primeiro sucesso em 1971 com If Not for You, uma música de Bob Dylan que também havia sido gravada por George Harrison.

Esse sucesso seria seguido nos anos seguintes por Let Me Be There, que lhe rendeu um Grammy de melhor performance vocal country feminina; If You Love Me (Let Me Know), e duas músicas número 1 das paradas, Have You Never Been Mellow e I Honestly Love You. A última ganhou o Grammy de melhor performance pop feminina e de gravação do ano.

Newton-John também superou as estrelas country Loretta Lynn e Dolly Parton para ganhar o prêmio de cantora do ano da Country Music Association em 1974. O improvável sucesso de uma australiana na música country norte-americana incomodou muitos puristas de Nashville.

Mas as críticas não prejudicaram as vendas de Newton-John quando ela passou das paradas country para o pop, e a artista cimentou sua aclamação ao coestrelar com John Travolta em Grease, o filme de 1978 que se tornaria um dos musicais mais populares da história de Hollywood.