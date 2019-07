Foi realizado neste final de semana no Centro Cultural da cidade de Brasiléia, o concurso para a escolha do Miss e Mister Brasiléia, edição 2019. O evento foi coordenado pela promotora Leandra Abreu, com parceria da Prefeitura Municipal de Brasiléia.

Cerca de cinco mulheres e cinco homens concorreram ao título. Com a presença de convidados, familiares e um jurado exigente e a coroa mais cobiçada pelas concorrentes, dará a vencedora a vaga para concorrer ao título estadual em 2020, além de representar o Estado no concurso nacional.

Depois de apresentações com roupas de gala e de praia, o título de Miss Brasiléia 2019 ficou com a candidata Laís Satunaka. A bela Giuliana Tabosam, ficou como Miss Simpatia 2019.

Na categoria masculina, o candidato Geverson Hiago, ficou com o título do Mister Brasiléia 2019. E o concorrente Matheus Moraes, ficou com o segundo colocado.

Leandra Abreu, coordenadora do Miss e Mister Brasiléia, agradeceu a Deus e a todos que se empenharam para que o evento fosse realizado.

