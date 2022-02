Eventos para mais de 300 pessoas estão proibidos no AC devido ao aumento dos casos de Covid

A recepção ao presidente peruano, Pedro Castillo, está prevista para as 11 horas da manhã desta quinta-feira (3), no Palácio Rio Madeira. Bolsonaro desembarca um pouco antes na capital rondoniense.

“O Peru é um importante parceiro econômico do Brasil e estratégico para Rondônia e Acre no acesso ao pacífico”, afirmou o vice-líder de governo no Senado, Marcos Rogério (PL-RO), em entrevista à rede CNN nesta quarta-feira (2).

Haverá reunião, seguida de almoço, no Palácio Rio Madeira, sede do governo de Rondônia. O governador do estado Marcos Rocha (PSL) também participa. Até o fechamento desta nota, não estava confirmada a presença do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), no encontro.

De acordo com o Palácio do Planalto, o avião de Bolsonaro deve decolar às 8h da manhã, nesta quinta-feira, de Brasília em direção a Rondônia, com previsão de retorno às 18 horas do mesmo dia.

A solicitação de credenciamento de jornalistas para cobrir o evento deverá ser efetuada até as 19h do dia 02 de fevereiro de 2021 (horário de Brasília), acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto.

Os presidentes Castillo e Bolsonaro têm origens políticas muito diferentes. O mandatário peruano é ex-sindicalista, ligado à ala de centro-esquerda no seu país e membro de um partido marxista-leninista.

Castillo anunciou nos últimos dias que fará uma nova reforma ministerial, mudando seu gabinete de ministros pela terceira vez em apenas seis meses no cargo, o que dependerá de confirmação do Congresso.

Em crise política e de popularidade, o presidente peruano responde a acusações de conspiração e tráfico de influência em casos relacionados a contratos do governo para a realização de obras públicas. Cinco ex-presidentes do Peru foram formalmente investigados por corrupção nos últimos anos.

