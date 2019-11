Cada um dos 256 deputados e 60 senadores de Morena, mais os 34 do Partido Trabalhista e 24 do Encontro Social, contribuirá com 500 pesos para o asylee.

Página Sete e Agências / La Paz

Ele se move em dois carros blindados, tem 14 pessoas designadas para sua segurança e mora em uma mansão. Além disso, ele receberá mensalmente 189.500 pesos mexicanos, US $ 9.869, “cortesia” dos deputados e senadores federais de Morena (partido do presidente) por sua manutenção no México. Mais do que o presidente mexicano ganha.

Segundo o jornal El Heraldo, esse foi o valor acordado pelos bancos do partido, segundo o líder de seus suplentes, Mario Delgado, e o senador Alejandro Armenta, e por proposta de Gerardo Fernández Noroña, que chamou seus companheiros de equipe de banco para montar uma “cooperacha”, para Morales, uma espécie de “vaquita” na Bolívia.

Entre Morena e seus aliados PT e PES, eles têm 319 deputados (Morena 259, PT 34 e PES 26), portanto Morales receberá quase 200 mil pesos, valor superior ao salário do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que recebe 108 mil pesos por mês, US $ 5.621.

Nos últimos dias, vídeos do ex-presidente foram publicados em redes nas quais ele aparece deixando um elegante restaurante localizado no exclusivo bairro de Roma, na Cidade do México. De acordo com usuários das redes sociais e Milenio Televisión, o ex-presidente foi acompanhado por Óscar Argüelles, assessor de comunicação social do secretário de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, e acompanhado por pelo menos quatro elementos da Casa Civil Presidencial (EMP).

Morales também foi filmado ao deixar o museu da Cidade do México escoltado por 14 guarda-costas. “Uma escolta que nem tem López Obrador”, disse um jornalista mexicano, que também questionou: “Se não é o Estado-Maior presidencial, como é a aparência”.

Crítica

A vida confortável de Morales no México desencadeou várias críticas contra o presidente López Obrador. Pablo Hiriart, do El Financiero México, disse que “ele é inflado (para Evo) porque o governo mexicano precisa criar uma grande figura para refletir como vítima e desviar a atenção de sua incompetência em governar”.

“Nem na Bolívia nem no aeroporto do CDMX, Evo Morales mencionou as Forças Armadas de seu país como parte do movimento que causou sua renúncia. Ele disse que foi “um golpe cívico ao qual a polícia se uniu”. E ele é recebido como herói de uma resistência ou vítima de um ataque militar na Bolívia. Quando o Presidente de um país renuncia à ira de alguns policiais? Evo é um personagem pequeno que fugiu de seu país porque roubou as eleições e as pessoas ficaram com raiva e saíram às ruas ”, escreveu Hiriart em um editorial intitulado“ O show ridículo de Evo e Marcelo ”.

Uma pesquisa realizada no México revelou que mais de 60% dos entrevistados são contra o asilo que seu governo deu a Morales.

O presidente López Obrador descreveu como “maldosos” aqueles que questionam a atenção do México a Morales. Ele lamentou que os “conservadores” estejam perguntando sobre os custos de manutenção que serão dados ao asilo boliviano e confirmou que seu governo já lhe ofereceu uma propriedade pelo tempo necessário.

De acordo com a mídia digital excelsior.com.mx, o Evo morará “em uma casa de estilo francês, localizada em Huixquilucan, estado do México, tem uma área de 51.000 metros quadrados e deve ser usada para abrigar exmandatarios estrangeiros em uma visita oficial”.

No entanto, há também uma versão que levaria Morales a La Herradura, uma área residencial de Naucalpán, no estado do México.

Marko Cortés, presidente do Partido Conservador da Ação Nacional (PAN), rejeitou a proteção e o apoio do ex-presidente boliviano. “Nossa rejeição à decisão do governo do México de conceder asilo a quem violou a vontade popular de se perpetuar no poder”, publicou em sua conta no Twitter.

Alguns membros da comunidade boliviana no país também questionaram o asilo de seu ex-presidente. “Evo Morales deveria ter ficado na Bolívia para assumir todas as acusações com responsabilidade e ser julgado pelo novo governo”, disse Erika Camacho, uma das representantes da comunidade.

A Conferência Episcopal do México pediu à AMLO que igualasse a atitude humanitária de Morales com os migrantes da América Central no México.

Eles protestam na Embaixada do México

Um grupo de cidadãos bolivianos protestou ontem em frente à Embaixada do México em La Paz pelo tratamento privilegiado que o ex-presidente Evo Morales recebe do governo mexicano.

Os manifestantes usavam máscaras de bobo da corte de Kusillo e carregavam cartazes com mensagens como “Governo do México: não proteja o ditador”; “O México viola convenções internacionais”; “Evo e Chapo, um coração; “México, refúgio do narcocondicionador”; “Evo = Division, você dividiu a Bolívia, agora o México?”; ou “Se Linera diz que ele está licenciado e Evo conhece Aymara, não acredite neles!”

As pessoas, que permaneceram por várias horas na legação, gritaram: “Sim, foi fraude, não foi um golpe”.

Morales foi recebido pelo governo mexicano e hoje desfruta de asilo político, embora continue fazendo declarações pelo Twitter.

