“Não faça isso (publique o relatório), pois isso incendiará a Bolívia”, disse Morales ao representante da OEA na madrugada de domingo, 10 de novembro.

Página Sete / La Paz

O ex-presidente Evo Morales tentou impedir que a Organização dos Estados Americanos (OEA) tornasse público o relatório da OEA sobre a fraude monumental nas eleições gerais de 20 de outubro, porque essas notícias gerariam agitação social no país, segundo ele. Evo revelou ao jornal argentino La Nación.

“A OEA diz que houve irregularidades nas eleições, que foi uma fraude. E você, ao sair, pode pensar que há um reconhecimento implícito de que foi uma escolha falhada. O que você acha disso? ”, Perguntou o jornalista.

“Eu ainda tinha confiança na OEA, mas agora vi de perto como isso não apenas contribuiu para o golpe de estado: no domingo de manhã conversei com um dos chefe, porque eles me informaram que já havia um relatório preliminar (sobre as eleições) e que alimentou o golpe de estado ”, respondeu Morales.

No domingo, 10 de novembro, apenas cerca de três horas após a OEA ter emitido o relatório preliminar, o Presidente Morales anunciou novas eleições gerais na Bolívia e com um novo Tribunal Supremo Eleitoral. Quando fez o anúncio, Morales não fez referência ao relatório da OEA, que confirmou a fraude. Segundo suas próprias declarações ao jornal La Nación, ele conhecia seu conteúdo desde o início do dia 20.

“A OEA é, em parte, responsável pelos mortos na Bolívia. Eu disse ao seu representante: ‘Não faça isso (publique o relatório), com isso incendiará a Bolívia’ e avisei que queria que Luis Almagro [Secretário-Geral da OEA] soubesse. Eu disse a ele: ‘entre em contato comigo com Luis Almagro’, ele não quis, apenas disse ‘eu vou consultar’; Ele não consultou nada e depois tirou o relatório – confessou Morales.

Ele negou que houvesse fraude.

“Eu não pediria que cometessem fraudes, nunca faria isso, venho das famílias mais humildes, das famílias indígenas; meus pais me ensinaram valores, me ensinaram a nunca mentir, eu não minto; nunca roube ”, declarou ele.

Segundo a entrevista, Evo Morales não se arrepende de ter procurado um quarto mandato, porque ele diz que espera governar 20 anos, até 2025, já que naquela data emblemática do Bicentenário da fundação da Bolívia, ele completaria o ciclo de transformação. político e econômico do país.

Morales deixou o poder pressionado pelas revoltas sociais que rejeitaram sua vitória com fraude e por não respeitar o 21F, referindo-se ao referendo de fevereiro de 2016, que rejeitou sua nova reeleição. A Constituição apenas permite uma reeleição.

