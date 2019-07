A Prefeitura de Brasileia realizou nessa quarta-feira, 24, no auditório do Centro de Educação Permanente (CEDUP), o lançamento da emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Que contou com a presença do secretário de finanças, Tadeu Hassem, que no ato representou a prefeita Fernanda Hassem, o gerente do setor de cadastros, arrecadação e tributos, Silvio Cardoso, o secretário de planejamento, Nevisson Tavares, assim como os comerciantes e prestadores de serviços do município.

Essa é uma conquista para os prestadores de serviços, tanto para pessoa física como jurídica, que não terão mais necessidade de se dirigir ao setor de cadastro do município para emitir sua nota, agora poderão emitir pelo site da prefeitura.

Silvio Cardoso, Gerente do Setor de Cadastros, disse que o processo se torna mais ágil no município, “com o lançamento da Nota Digital Eletrônica os prestadores de serviços ganharão tempo, já que não precisam mais se deslocar ate o setor, podem fazer todo o processo de um computador ou celular, ajudando na diminuição da poluição do meio ambiente com menos uso papel” ressaltou.

A nota fiscal eletrônica trás vários benefícios dentre eles, melhoria no controle fiscal, transparência, agilidade e preservação do meio ambiente. Assim Brasiléia se torna o segundo município do Acre a oferecer essa facilidade para os munícipes.

