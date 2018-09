O ex-deputado federal Zico Bronzeado, do PT do Acre, comemorou por meio de uma gravação de áudio o ataque sofrido pelo candidato a presidente, Jair Bolsonaro (PSL), na tarde desta quinta-feira, 6, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele crítica a postura dos petistas do Acre, que não tiveram coragem de fazer o ataque a Bolsonaro, como retaliação as supostas ameaças de metralhar a petezada do Estado, força de expressão usada pelo candidato em sua estada no Acre sábado passado, quando disse que o PT local precisa ser varrido, politicamente do cenário. Ouça o vídeo em que o ex-parlamentar relata a ação do “mineirinho” corajoso, um petista já devidamente identificado e preso.

Adversários de Bolsonaro repudiam ataque ao candidato

Os candidatos à Presidência da República repudiaram, nesta quinta-feira (6), o ataque sofrido pelo presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, na cidade de Juiz de Fora (MG).

Ciro Gomes

Acabo de ser informado em Caruaru, Pernambuco, onde estou, que o Deputado Jair Bolsonaro sofreu um ferimento a faca. Repudio a violência como linguagem politica, solidarizo-me com meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie. — Ciro Gomes (@cirogomes) September 6, 2018

Álvaro Dias

Sobre o episódio da facada no candidato Jair Bolsonaro, quero afirmar aqui que repudio todo e qualquer ato de violência. Por isso a violência nunca deve ser estimulada. Eu não estimulo. — Alvaro Dias (@alvarodias_) September 6, 2018

Fernando Haddad

Repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) September 6, 2018

O PT também emitiu nota: “Não podemos incentivar o ódio. Quem fez isso não pode ficar impune. Isso não pode acontecer em um país democrático”.

Geraldo Alckmin

Política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida, e a punição, exemplar. — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) September 6, 2018

João Amoêdo

É lamentável e inaceitável o que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência.

Que o agressor sofra as devidas punições. Meus votos de melhoras para o candidato. — João Amoêdo 30 (@joaoamoedonovo) September 6, 2018

Henrique Meirelles

Desejo pronta recuperação a Jair Bolsonaro. Lamento todo e qualquer tipo de violência. O Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz. Temos que ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros. — Henrique Meirelles (@meirelles) September 6, 2018

Marina Silva

Neste momento difícil que atravessa o nosso país, é preciso zelar com rigor pela defesa da vida humana e pela defesa da vida democrática e institucional do nosso país. Este atentado deve ser investigado e punido com todo rigor. — Marina Silva 18 (@MarinaSilva) September 6, 2018

Guilherme Boulos