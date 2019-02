As nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira

Os ex-deputados estaduais Jairo Carvalho (PSD) e Nelson Sales (Progressistas), foram nomeados para exercer o cargo de assessores especiais do governo do Estado do Acre. O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (7).

Ambos os parlamentares foram derrotados nas eleições de 2018, para deputados estaduais. Jairo Carvalho é aliado partidário do senador Sérgio Petecão. Já Nelson, que já foi secretário de saúde do município de Sena Madureira, é correligionário do governador.

Ambas as nomeações entram em vigor, na data de sua publicação. Os salários dos ex-parlamentares serão de R$ 19 mil reais.