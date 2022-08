Ex-detento que veio ao Acre aprender sobre ayahuasca usa chá para tratamento na cracolândia

Em Assis Brasil, o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), realizou visita técnica às obras de piçarramento no Ramal São Francisco, que estão sendo realizadas a partir do convênio para obras de infraestrutura, firmado com a prefeitura do município, visando melhorias de acesso ao local.

“As obras são de suma importância para o sustento de centenas de famílias, pois facilitam o acesso dos produtores e, consequentemente, o escoamento da produção para os mercados”, ressaltou o assessor jurídico e representante da Seinfra, Gabriel Gomes.

O prefeito Jerry Correia informou que sete quilômetros do ramal serão piçarrados, assegurando melhora na trafegabilidade de um dos pontos de maior movimentação da zona rural.

“A obra beneficiará mais de 500 famílias que moram na região, produtores rurais, crianças que vão para escola e pessoas que saem em busca de atendimento na saúde, entre outras situações”, relatou o gestor.

A líder comunitária do Ramal São Francisco, Débora Silva, agradeceu o empenho da parceria entre Estado e Município. “É o desenvolvimento que chega na nossa região, que tem muito potencial produtivo. Estamos muito satisfeitos”, comemorou.

