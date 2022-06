Ex-lateral-direito celebra chance como técnico e quer seguir carreira profissional: “É um sonho”

O Ministério da Educação divulgou as vagas disponíveis no segundo semestre de 2022 do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). O Acre tem 380 vagas, todas para cursos da Universidade Federal do Acre (Ufac). O Instituto Federal do Acre (Ifac) não aderiu ao programa.

As inscrições para concorrer às vagas ocorrem entre os dias 28 de junho e 01 de julho e deverão ser feitas por meio do site do SiSU.

Podem se increver os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 (versão impressa, digital e reaplicação).

O Sisu 2022 utiliza as notas do Enem para realizar a seleção dos alunos e, diariamente até o fim do prazo, o governo vai liberar as notas de corte para cada curso. É possível ainda, mudar a opção de curso ou instituição.

O prazo para a matrícula dos aprovados será no período de 13 a 18 de julho de 2022.

