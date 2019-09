Pessoas que passavam pela rodovia no momento do acidente, ajudaram as vítimas

O ex-prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela, foi vítima de um acidente no final da tarde desta quinta-feira (26). Portela capotou o carro três vezes e caiu em uma ribanceira na rodovia AC-10.

O acidente aconteceu no quilômetro 21, quando Carlinhos e o também professor Júnior Lima retornavam de um curso que ministravam na escola Edmundo Pinto que fica na região.

Pessoas que passavam pela rodovia no momento do acidente, ajudaram as vítimas a saírem do carro, que caiu dentro de um açude.

“O criador fez um milagre em nossas vidas…o carro afundava aos poucos e olhando para trás, vi minha bíblia, juntada no banco traseiro, junto aos meus documentos pessoais… inexplicável, aos olhos humanos..Não tenho palavras para agradecer a Deus, a minha família e aos meus amigos.Deus sabe de todas as coisas”, relatou Portela em sua página nas redes sociais.

