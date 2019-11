Por Ithamar Souza, Redação Ecos da Notícia

O ex-presidiário Pedro de Barros Júnior, 26 anos, foi ferido com 2 tiros, na tarde desta segunda-feira (11), na Rua Edmundo Pinto, no Bairro Santa Inês, na região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem estava cortando o cabelo quando dois criminosos, pertencentes a facção “Bonde dos 13”, chegaram no local em uma motocicleta e o garupa desceu e, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 7 disparos, sendo que um dos tiros atingiu a perna e outro as nádegas de Júnior. Após o crime, os bandidos fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, e os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima, em estado de saúde estável, ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários