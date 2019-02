O ex-presidiário Antônio José Almeida Costa, de 28 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (9). O crime aconteceu no beco Nobre, no loteamento Farhat, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 22 horas de sábado, vizinhos teriam ouvido um barulho de pelo menos três tiros. Uma guarnição da Polícia foi ao local, realizou buscas, mas devido a escuridão não encontrou nada.

Pela manhã deste domingo (10) populares encontraram José morto na porta de sua casa e acionaram novamente a polícia que ao chegar no local se deparou com o corpo que estava com com três tiros, sendo um na cabeça.

A área foi isolada pelo Policiais Militares do 2° Batalhão até a chegada da equipe do Instituto de criminalística da Polícia Civil. O perito constatou que o ex-presidiário foi morto com tiros à curta distância.

O cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a família, Antônio José, tinha saído do presídio a pouco tempo. Ele era usuário de drogas e é investigado pela suspeita de homicídio.

