O ex-presidiário Orlando do Nascimento Cavalcante, foi morto a golpes de terçado na madrugada desta quarta-feira (19) em sua residência, no ramal da Judia, bairro Belo Jardim, em Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava dormindo quando três homens não identificados invadiram a residência e em posse de terçados desferiram vários golpes, que atingiram a cabeça, peito e abdômen. Orlando morreu no sofá de sua casa. Após ação os criminosos fugiram do local.

As primeiras investigações apontam que Orlando havia quebrado uma medida protetiva de não se aproximar da esposa. Preso em flagrante em 30 de janeiro, foi encaminhado a penitenciária Francisco de Oliveira Conde. Estava em liberdade há apenas uma semana.

Amigos informaram ainda a Polícia que Orlando não tinha envolvimento com organizações criminosas, mas era usuário de drogas.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.

