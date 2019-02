Moradores do Bairro de Copacabana acionaram a polícia de Tarauacá nesta segunda-feira (25), informando que haviam encontrado numa áreas de mata, o corpo de um homem, amarrado e morto supostamente à terçadadas (facão).

Trata-se do ex-presidiário Elídio da Silva e Silva, 26 anos, que estava solto ha cerca de 3 meses. A vítima foi morta com requintes de crueldade, após se amarrada, teve seu corpo todo cortado. As cenas são muito fortes.

Policiais Civis trabalham com várias linhas de investigação e duas delas são as mais fortes. Uma seria vingança e a outra envolvimento com facções criminosas.

Em 3 de janeiro de 3018, Elídio foi preso por tentativa de homicídio contra a sua esposa Luzivânia de Lima Pinto, no bairro Copacabana. Na época ele surtou, quebrou tudo que tinha no local onde morava e agrediu a mesma com socos e pontapés e no outro dia enquanto a mesma estava no quarto, de posse de um terçado, desferiu vários corte na mulher a deixado em estado grave. Leia AQUI

