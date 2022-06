Expansão da governança e aprimoramento institucional marcam os 59 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Acre

Se você é daqueles que ainda se questiona se o Acre existe, apenas pare. Aqui vão dezenas de curiosidades para ficar mais por dentro da região conhecida por sua vasta exuberância.

1- Até o início do século 20, o Acre pertencia à Bolívia, que disputava a posse do seu território com o Peru. Em 1903, o embate chegou ao fim: o Brasil comprou a região por 2 milhões de libras esterlinas.

2- Antes disso, o território também chamou-se República do Acre, um estado nacional de breve duração, com presidente e exército próprios.

3- Sua capital, Rio Branco, transformou-se em cidade em 1913.

4- Apesar disso, somente em 1962 o Acre foi declarado oficialmente um estado brasileiro. Até então, integrava apenas o território federal.

5- O Acre foi o último estado do Brasil a ser efetivamente povoado.

6- Não à toa, é o 3º estado menos populoso do país, com 906.876 habitantes em 2021 (IBGE). Fica à frente apenas de Roraima, com população de 652.713, e Amapá, que soma 877.613 habitantes.

7- O Acre possui o menor número de municípios do país: 22.

8- O Acre tem duas horas a menos em relação ao horário de Brasília.

9- Por causa do fuso horário, o Acre é o último estado do país a comemorar a virada do ano.

10- O povoado da Serra da Moa, na fronteira com o Peru, também é o último no Brasil a ver o pôr do sol.

11- O nome Acre vem de “Aquiri”, que significa “rio dos jacarés” na língua nativa dos índios apurinãs, os habitantes originais da região.

12- O extrativismo vegetal, sobretudo na exploração da borracha, é uma das principais atividades econômicas do Acre. Atualmente, a madeira tem sido o carro-chefe na exportação do estado, que também é grande produtor de castanha-do-pará.

13- O estado do Acre tem apenas dois shoppings centers: um construído em 2011 na capital, Rio Branco; e o segundo, inaugurado em 2018, na cidade de Cruzeiro do Sul.

14- A expressão “à beça” (algo em grande quantidade) é atribuída à quantidade de argumentos utilizados pelo jurista sergipano Gumercindo Bessa, ao enfrentar Rui Barbosa na questão da independência do território do Acre. O presidente Rodrigues Alves foi o primeiro a utilizá-la, admirado pela eloquência de um cidadão: “O senhor tem argumentos à Bessa”. Com o tempo, a palavra perdeu a inicial maiúscula e as letras “s” foram substituídas pelo “ç”.

15- Rio Branco tem apenas um único cinema: o Cine Araújo.

16- Entre as gírias mais utilizadas no ‘acreanês’ estão: arengar (brigar, discutir), ruma (amontoado), espocar (estourar), engolobar (enrolar alguma pessoa) e esgamelado (com muita fome).

17- O ex-político Enéas Carneiro (1938-2007), a ex-senadora Marina Silva, o ativista ambiental Chico Mendes (1944-1988), a autora de novela Glória Perez e Gleici Damasceno (vencedora do BBB2018) estão entre os acreanos mais famosos do Brasil.

18- Mas o acreano mais conhecido dos últimos tempos é Bruno Silva Borges, o “menino do Acre”, que desapareceu em 2017 deixando 14 livros criptografados (escritas em código) para trás. Ao voltar para casa, o estudante de psicologia disse que seu sumiço se deu pela busca de “autoconhecimento”.

19- Por uma falha geológica, Tarauacá é a cidade do Acre com mais registros de terremotos. O mais recente abalo, o segundo maior da história do país, aconteceu no dia 7 de junho deste ano e atingiu 6,5 graus na escala Richter.

20- A propósito, está no Acre a única ponte antiterremoto do Brasil. Trata-se da Ponte da União, localizada na cidade de Cruzeiro do Sul, a 648 km de Rio Branco.