Expedição Juruá: O Etnoturismo do Acre e o mundo

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 24, a inauguração de uma nova loja da Gazin em Brasiléia. O novo espaço que agora conta com pouco mais do dobro de espaço da loja anterior, continuando na Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade.

O evento de inauguração contou com a presença dos prefeitos de Brasiléia, Fernanda Hassem e de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que esteve acompanhado de sua esposa, a primeira dama Alliny Saldanha. O padre da Paróquia de Brasiléia Robson Eldson e um pastor deram a benção.

Com 750 metros quadrados, a Loja Gazin de Brasiléia é a filial número 318, que torna uma das maiores da fronteira com milhares de ofertas, além de consórcios que oferecem uma gama de prêmios extras.

Em tempo, são mais de 300 lojas de varejo por todo o Brasil em 10 Estados, oferecendo emprego e ajudando no desenvolvimento, através de um sonho que teve início no ano de 1966 do século passado.

As lojas Gazin já estão em toda a regional do Alto Acre, alcançando também, quase todo o estado, um plano que está em curso para ser concretizado em breve. Segundo o gerente da nova loja, Jefson Silva, “agora vamos ofertar mais produtos para nossos clientes com muito mais energia em um espaço amplo com conforto e acreditamos no potencial do município de Brasiléia”, disse o gerente.

O evento também contou com a presença do gerente regional, Senhor Valdinei, e os demais gerentes das lojas de Epitaciolândia. “Queremos convidar os moradores de Brasiléia e demais municípios, para irem visitar nossas lojas para participar da promoção “Todo dia é dia de hexa”, onde você estará concorrendo uma TV de 75 polegadas fazendo uma simples compra todos os dias”, destacou Jefson.

Veja vídeo da inauguração da nova loja em Brasiléia.



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários