Medida assegura o bem-estar dos mais de 34,6 mil servidores públicos, além de trazer mais economia e eficiência para a gestão pública estadual

O Governo do Acre, por meio do decreto nº 3803, decidiu alterar o expediente nos órgãos e entidades da administração estadual a partir do dia 1º de setembro. Com a mudança, o horário de funcionamento às sextas-feiras passa a ser de maneira corrida, das 7h às 13h.

A medida visa, principalmente, o bem-estar dos mais de 34,6 mil servidores públicos estaduais, além de assegurar os princípios da economicidade e eficiência da gestão pública, como explica o chefe da Casa Civil, José Ribamar Trindade.

“Esta foi uma maneira que encontramos para recompensar nossos valorosos servidores públicos que prestam um excelente serviço à sociedade acreana e também temos levantamentos que comprovam que a procura por atendimento cai substancialmente nas secretarias e órgãos do governo durante a tarde, sobretudo, nas sextas-feiras”, pontuou Trindade.

O decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deixa claro que os serviços públicos essenciais como saúde e segurança, estão assegurados integralmente de modo que a população não sofra nem um tipo de prejuízo.

