Foram R$ 74 milhões de faturamento na feira e mais R$ 20 milhões em prospecção

THIAGO CABRAL, DO CONTILNET

Em coletiva de imprensa, o Governo do Acre e as entidades parceiras que realizaram a ExpoAcre 2019 fizeram um balanço deste ano. De acordo com os dados divulgados, foram R$ 74.388.095 em faturamento na feira, quase o 50% maior do que o planejado, que era de R$ 50 milhões. Fora esse número, foram fechados mais R$ 20 milhões em negócios nos setor agroflorestal que se concretizaram após o término da ExpoAcre, que somados, resultam no montante de R$ 94 milhões.

Para Lauro Santos, vice-presidente da comissão organizadora da ExpoAcre, os números da feira foram acima da expectativa. “Nós não vimos nenhum empresário insatisfeito. Tivemos recorde de público no show de Marília Mendonça, que teve um público de 17 mil pessoas e muita gente visitando a feira. O setor da indústria mais que dobrou de faturamento e outros setores apresentaram recorde de negócios. O nosso maior acerto foi ter retornado para a formato de nove dias da feira, já que nos últimos anos ela estava sendo realizada em cinco”, disse.

O governador Gladson Cameli agradeceu a todos que se envolveram na construção da feira em nome da secretária de Empreendimento e Turismo, e presidente da comissão organizadora da feira, Eliane Sinhasique, “a baixinha fez tudo com muito zelo, com a ajuda dos demais secretários conseguiu fazer um trabalho excelente na ExpoAcre”, comentou.

Cameli disse ainda que neste ano os funcionários públicos tiveram a liberdade de escolher ir pra feira, “as pessoas iam porque queriam, sem pressão de secretário, sem ser obrigado a vestir camisa de determinada cor”.

Para Gladson, o maior sucesso da feira não foi refletido nos números e sim no fator humano. “Eu via nos olhares das famílias um ar de esperança e renovação, todos aproveitando a feira em um clima de muita paz e isso foi o que me deixou mais feliz. E é esse mesmo sentimento que vamos levar para a ExpoAcre Juruá, que será realizada entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro”, concluiu.

