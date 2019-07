Já na sua nona edição, o Campeonato dos Três Tambores terá uma de suas etapas realizada durante a ExpoAcre 2019.

O Campeonato é um esporte que vem crescendo a cada ano no Estado do Acre, elevando a cada disputa, nomes que representam os acreanos em torneios nacionais e internacionais.

A prova consiste da seguinte maneira, o cavaleiro ou amazona, juntamente com seu cavalo tem que percorrer o percurso entre três tambores espalhados na pista, onde quem fizer a trajetória no menor tempo possível, garante maior pontuação a cada etapa, podendo representar o Acre em outras disputas.

Na etapa passada, o tempo marcado chegou próximo aos dezesseis segundos, quebrando o recorde de dezessete segundos, registrado no ano passado, o que motiva ainda mais o presidente da Federação NBHA ACRE, Calurino Ferraz.

“Esse é um resultado obtido pelo esforço, trabalho e dedicação dos integrantes da diretoria da federação que todos os anos buscas aperfeiçoar cada vez mais as técnicas de pista, animais e técnicas aos competidores. Somos bi campeões nacionalmente, reserva no internacional e o único estado com um juiz de prova local da região norte. Estaremos aguardando a participação do público e dos ranchos”, disse o presidente.

A quarta etapa acontecerá nesta quinta, 01, às 19h na arena de rodeios do parque de exposição. A entrada é gratuita.

Victor Augusto

