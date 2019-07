O evento será realizado entre os dias 27 de julho e 4 de agosto e segundo estimativas da organização promete movimentar, pelo menos, R$ 50 milhões em negócios.

Secom

A maior feira de agronegócio e entretenimento do estado, a Expoacre 2019, foi lançada oficialmente na manhã desta segunda-feira, 15, pelo Governo do Estado do Acre e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Grandes novidades marcarão a 46ª edição da Expoacre. Uma delas diz respeito ao funcionamento do Parque de Exposições durante o dia. Além da transferência da estrutura governamental, uma extensa agenda voltada para a realização de palestras, workshops, leilões, dentre outros fazem parte da extensa programação diurna.

Para o governador Gladson Cameli, a realização da Expoacre 2019 marca uma nova era da economia acreana. O gestor acreano afirmou estar entusiasmado com a feira deste ano e disse ainda que o estado está aberto ao progresso e que vê no agronegócio, a saída para salvação econômica do Acre.

“Essa é a oportunidade de aquecermos a economia e mostrar este novo momento que vivemos, principalmente na área do agronegócio e a nossa vontade é que a Expoacre vire uma exposição de mostrar esse modelo de desenvolvimento por meio do agronegócio para que possamos gerar emprego e renda”, enfatizou o governador.

De acordo com o vice-governador Major Rocha, o Acre está voltando as suas origens. Ele acredita na capacidade produtiva do estado e que a transformação da economia local virá da zona rural para a zona urbana.

“Nestes primeiros seis meses de governo, o Acre redescobre sua vocação natural que é a produção em um momento em que a Expoacre volta para sua origem que é fomentar o setor produtivo no estado. Será uma feira diferente e voltada para mostrar o que nós temos de potencial agrícola e acreditamos que este é o primeiro passo para que possamos fortalecer a nossa economia”, destacou Rocha.

800 expositores estão confirmados na feira

A secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo(SEET), Eliane Sinhasique, anunciou que cerca de 800 expositores estão confirmados durante a feira e assegurando a Expoacre 2019 como a maior vitrine de negócios da região.

“A Expoacre 2019 é uma vitrine para todos os setores da indústria, comércio, agronegócio e a pretendemos reunir o maior número possível de expositores para que o povo acreano possa ver nessa vitrine o que o Acre produz de melhor e tem a oferecer”, observou.

“Além das atrações culturais, o espaço Shopping Show, o espaço da confecção, agenda especial dos esportes equestres e outra novidade deste ano é o gabinete do governador e da estrutura governamental funcionando dentro do parque de exposições. Então, serão nove dias de grande movimentação, com muitas palestras, trocas de conhecimento na área do agronegócio e vamos ter ainda vários cursos acontecendo durante o dia”, completou.

Segundo o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, a instituição vem com grandes novidades para o público, sobretudo nas áreas de conhecimento, inovação e sustentabilidade.

“Este ano resolvemos inovar no aspecto do direcionamento estratégico do Sebrae. Tudo aquilo que for voltado a inovação e a sustentabilidade, nós estamos trazendo para a Expoacre. Vamos ter robótica, que será uma grande atração da feira, vamos ter um sistema inovador do agronegócio que é a pesagem de bovinos por câmera de vídeo, ou seja, tudo aqui que é voltado ao conhecimento, inovação e sustentabilidade estará na feira”, frisou.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Adriano Ribeiro, analisa a feira como oportuna para a realização de grandes negócios e contribuir, de forma positiva, em melhorias para a economia local.

“É uma grande festa durante as nove noites e isso é muito importante, sobretudo, diante do momento em que a economia passa e isso vai dar uma alavancada na autoestima dos nossos empresários”, afirmou.

Atrações nacionais, segurança 24 horas e praça de alimentação

Com a presença confirmada dos sertanejos Jorge e Mateus, no dia 28 de julho, e da cantora Marília Mendonça, no dia 31 de julho, a arena de shows também terá, pela primeira vez, um evento voltado para a música eletrônica no dia 2 de agosto. A EcoFest será comandada pelo Dj Religare.

O tradicional rodeio também está confirmado na Expoacre 2019. As montarias ocorrerão entre os dias 2 e 4 de agosto, sempre a partir das 20h30.

O galpão da alimentação popular tradicional, Economia Solidária, vai reunir 67 expositores com um cardápio variado de comidas que fazem parte da rotina diária dos acreanos, como baixaria, tapioca, tacacá, carne na chapa, pastel, entre outros. O público também contará com carrinhos de pipoca, caldos, churros, algodão-doce, churrasquinho, entre outras comidas que estarão sendo comercializadas em pontos fixos e por ambulantes durante a Expoacre 2019.

A antiga administração do Parque de Exposições está sendo reformada para abrigar a Central de Segurança Pública durante os dias do evento. No local será feito o monitoramento por câmeras de todo o parque, além do aparato policial que estará fazendo rondas no local dia e noite. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Juizado da Infância e Adolescência também estarão presentes na feira. Além disso, haverá micro-ônibus da Vigilância Sanitária e delegacia no suporte operacional da segurança pública.

