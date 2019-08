Com inovações tecnológicas e produções, a 46ª edição da Expoacre foi considerada um sucesso pela organização. O balanço aponta que mais de 200 mil pesssoas estiveram na maior feira agropecuária do Acre durante as nove noites de evento.

A feira começou no dia 27 de junho, com a Cavalgada entre as atividades de abertura, e se encerrou neste domingo (4).

Esta edição foi marcada também por um acidente no parque que deixou três crianças feridas. Um forte vento tombou um brinquedo inflável e deixou as crianças feridas na noite de sexta (2). Duas das crianças tiveram fraturas e outra ficou com sangramento no nariz.

Painel e show sertanejo

A Rede Amazônica também participou da Expoacre e montou um estande no Parque Wildy Viana, em Rio Branco. Pela primeira vez no parque, a emissora realizou a 5ª edição do Painel CBN Amazônia Rio Branco com o tema “Agronegócio e o Potencial de Crescimento para o Estado do Acre”.

O jornalista Ayres Rocha, apresentador do Jornal do Acre 2ª Edição, mediou o debate na sexta-feira (2).