O governo do estado iniciou nesta terça feira (18), as obras de revitalização do Parque de Exposição, onde acontece a tradicional Feira Agropecuária do Acre, a Expoacre.

Com apoio do Deracre, a Secretaria de Turismo, responsável pela organização do evento, começou os trabalhos de limpeza e reabertura das vias de acesso interna e externa da área.

A Expoacre acontece no período de 27 de julho a 4 de agosto, e este ano volta a ter nove noites de atividades. Até o ano passado, o evento acontecia apenas durante cinco noites.

Entre as atrações musicais estão confirmados os shows da dupla Jorge e Matheus e Marília Mendonça.

