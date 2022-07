Expoacre gera emprego, renda e negócios

A Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do Acre (SEASDHM) esteve nesta terça-feira, 26, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, para a realização de uma ação de panfletagem da campanha Coração Azul, em alusão ao Dia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 30 de julho.

Para sensibilizar a população, a Diretoria de Direitos Humanos da SEASDHM distribuiu folders e disseminou informações sobre as práticas criminosas e a importância de realizar denúncias.

A chefe da Divisão de Combate ao Tráfico de Pessoas da pasta, Dina Fernandes, explica que se trata de um crime tipificado em 2016, que consiste no recrutamento, transporte ou transferência de pessoas, feitos por meio de ameaças e outras formas de coerção, para fins de exploração. “O assunto não é muito abordado, mas há diversas ocorrências, então a presença do Estado, com as demais entidades responsáveis, é fundamental para o combate”, explica.

Dina acrescenta que a violação pode se dar nas seguintes modalidades: adoção ilegal, remoção de órgãos, exploração sexual, submissão a qualquer tipo de servidão e submissão a trabalhos análogos à escravidão.

Ana Paula Lima, titular da SEASDHM, apoia o trabalho desenvolvido e destaca:”É uma temática de extrema relevância para o Acre, principalmente por se encontrar na fronteira com a Bolívia e o Peru. Precisamos estar atentos aos casos à nossa volta, sempre protegendo as pessoas em vulnerabilidade social”.

Para denunciar casos de tráfico de pessoas e outros crimes semelhantes às autoridades brasileiras, disque 100 ou ligue para o número 180.

