Boca do Acre, cidade distante 200 km de Rio Branco, abre na noite desta quinta-feira (11), a VIII edição da maior feira agropecuária do sul do Amazonas, a Expoboca.

Promovida e organizada pelo Sindicato Rural com apoio da prefeitura e do governo estadual, a feira vai receber esse ano mais de trinta expositores, com oito representantes de grandes marcas da pecuária e do ramo automobilístico.

Detentor do maior rebanho bovino do estado do Amazonas, Boca do Acre vai ratificar na Feira, todo seu potencial no setor, responsável pelo fortalecimento da economia regional.

Com 27 camarotes e espaço para acomodar mais de cinco mil pessoas nas arquibancadas e arena de shows, a Expoboca deve movimentar cerca de R$ 7 milhões durante os quatro dias evento.

O prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, abre oficialmente a Expoboca as 22hs desta quinta feira (11). Na programação, estão confirmados rodeio, show musicais, escolha da rainha do rodeio e no domingo a tradicional Cavalgada.

Por Jairo Barbosa

Comentários