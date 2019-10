Entre os beneficiários, estão os assentados da reforma agrária, indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos, agricultores familiares e demais povos e comunidades tradicionais.

Por Wanglézio Braga

Produtores extrativistas do Acre, Bahia, Paraíba e Pará serão contemplados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) com uma capacitação para divulgar e ampliar o acesso à Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), uma medida do governo federal de estímulo aos pequenos agricultores que vivem da extração de frutos da floresta.

De acordo com o órgão, serão realizados quatro encontros com cerca de 50 representantes do setor extrativista, incluídos aí associações de produtores, cooperativas, órgãos de assistência técnica e empresas que têm interesse socioambiental na comercialização dos produtos.

Para isso, os técnicos da Conab farão viagens a diversos municípios com vistas aos procedimentos de divulgação, orientação e capacitação dos beneficiários sobre a PGPM-Bio, quando aproveitarão para conhecer e acompanhar os processos de comercialização, além de estabelecer parcerias locais. No Acre, os encontros ocorrem nos dias 30 e 31 de outubro.

O foco dos organizadores dos eventos está na aproximação de compradores e vendedores de produtos da sociobiodiversidade, para que sejam criadas mais oportunidades de negócio e realizada abertura de novas fontes de comercialização para os que vivem dessa atividade.

A medida tem parceria com a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAF/Mapa), que liberou cerca de R$ 522 mil para a operacionalização e desenvolvimento das ações. Entre os beneficiários, estão os assentados da reforma agrária, indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos, agricultores familiares e demais povos e comunidades tradicionais.

