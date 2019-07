Abandono de Emprego

A empresa F.M. Terceirização Ltda, inscrita no CNPJ nº 20.345.453/0001-67, com sede à Rua América nº 345, Jardim América, no município de Rio Branco – Acre, solicita o comparecimento da funcionaria Camila Cavalcante Gomes, com registro da CTPS nº 4260207, Série 0060, no prazo de 03 (três) dias a contar da data de publicação desta, para prestar esclarecimentos sobre sua ausência desde o dia 01/06/2019. Seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego, conforme o Artigo nº 482, Alínea “I” da CLT.

Atenciosamente

F.M. Terceirização Ltda

