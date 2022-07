Faccionado que ‘rasgou camisa’ é executado após discussão em bar

Por Ithamar Souza

Um faccionado ainda não identificado foi morto com um tiro na manhã deste domingo (10). O crime aconteceu no km 20 do Ramal Caipora, que fica na entrada do Ramal Circular, no km 7 da Rodovia AC-90, a estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segunda informações da polícia, o faccionado fazia parte da facção Comando Vermelho no município de Porto Acre e há pouco tempo tinha “rasgado a camisa” (saída da facção) e foi morar na Transacreana. Na manhã deste domingo, a vítima participava de uma bebedeira em um bar, quando acabou se desentendendo com um homem. Com uma espingarda, o autor do crime efetuou um tiro no peito da vítima, que morreu no local. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

