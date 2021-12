Faccionados do B13 invade casa de rivais do CV e tenta duplo homicídio no interior do Acre

O casal Wesliane Karolaine Lima da Silva, de 24 anos e Verenilson Vieira dos Santos, de 23 anos, foram vítimas de uma dupla tentativa de homicídio nessa terça-feira, 7, e feridos a tiros após terem sua residência invadida por membros da organização criminosa Bonde dos 13. Os crimes ocorreram no km 19 do Ramal do Terçado, no km 102 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco, no interior do Acre.

Verenilson relatou à reportagem do ac24horas que chegou recentemente para morar naquela região com sua esposa para trabalhar na colheita e venda castanha, e que antes da dupla tentativa de homicídio, sua esposa estava tomando banho na parte externa da residência quando visualizou homens se escondendo na área de mata.

No turno da noite, o casal recebeu amigos em sua residência e enquanto conversavam, foram surpreendidos por cinco homens não identificados que, com armas de fogo, invadiram sua residência e efetuaram vários tiros.

No momento, o grupo informou que eram membros da facção Bonde dos 13. Durante a ação dos criminosos, Verenilson foi atingido no braço direito, correu até seu quarto, trancou a porta, pegou sua espingarda e efetuou um tiro. Os criminosos ao escutarem o disparo, antes de sair da casa efetuaram ainda um tiro que atingiu o rosto e o braço de Wesliane, em seguida fugiram do local.

O casal se deslocou até a casa de um vizinho, pediu ajuda e a Polícia Militar e a Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas que sofreram fraturas nos braços e em seguida, encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambas em estado de saúde estável.

Policiais Militares colheram as características dos autores dos crimes, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém não obtiveram êxito na ação. A arma que se encontrava na casa do casal foi apreendida.

Verenilson chegou a relatar a reportagem do ac24horas que é membro da organização criminosa Comando Vermelho. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Comentários