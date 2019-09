O momento de tensão, durou cerca de 40 minutos e assustou os moradores

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

Informação de que um grande tiroteio ocorreu nas primeiras horas da manhã deste domingo (22), no bairro Estação Experimental, imediações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco.

De acordo com relatos de uma casal, morador da Rua Sebastião Dantas, os tiros iniciaram por volta das 5 horas da manhã, na ocasião, mais de 50 tiros foram disparados. “Eu abri a janela e ouvi vários disparos de arma de fogo”, relatou C.A, servidor efetivo do Acre.

Segundo o morador, o fato não é comum na localidade, porém, as informações apuradas é que, uma desanimada facção criminosa teria tentado invadir uma área dominada pelo tráfico. O momento de tensão, durou cerca de 40 minutos. “Parecia rajada de fogos, era um tiro atrás do outro”, contou.

A Polícia Militar do Estado do Acre foi acionada por meio do Ciosp, porém, os militares chegaram após o término do tiroteio. Não há relatos de feridos até o presente momento.

