A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Saúde, em comemoração ao Setembro Amarelo, vai realizar durante este mês um trabalho de conscientização e prevenção contra o suicídio.

Ontem foi lançado oficialmente a Campanha do Setembro Amarelo com a presença de técnicos, A Secretária Municipal de Saúde Terezinha Ribeiro Flores, José Menezes Cruz Secretário de Administração, Turismo e Meio Ambiente Ivan Lima e o prefeito Tião Flores.

“Vamos durante todo o mês de setembro nas escolas e ainda utilizar outros meios para conscientizar a todos do perigo silencioso que o suicídio, principalmente entre nossos jovens.” Frisou a Secretária Terezinha Flores.

“Estamos muito atentos a essa questão, pois é um tema que precisa ser discutido com muita responsabilidade com toda a sociedade”, destacou o prefeito Tião Flores.

As ações envolvem rodas de conversas com adolescentes, pais e usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. Segundo a Coordenadora Eline Damasceno é preciso levar uma mensagem positiva a todos os jovens, pois não sabemos que tem esse tipo de problema, por isso a importância do diálogo e da orientação salientou a mesma.

Suicídio

O suicídio é considerado um problema de saúde pública e a cada 40 segundos uma pessoa se mata. São 800 mil mortes por suicídio todos os anos. No Brasil, são 12 mil casos por ano.

Apesar de números tão alarmantes, o assunto ainda é tratado como tabu. Falar sobre o tema colabora para a prevenção e mostra para as pessoas que elas podem procurar ajuda e receber o amparo necessário para não consumar o fato.

Comentários