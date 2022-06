Falsários tentam aplicar golpe em casa lotérica em nome da prefeita de Brasiléia

Um caso de homicídio aconteceu no inicio da noite na cidade de Assis Brasil, classificado como feminicídio. As autoridades policiais estão no local e constataram a morte de uma jovem inicialmente identificada por Maria Rairlane Rodrigues Gomes, de apenas 17 anos, possivelmente por asfixia mecânica (enforcamento) em uma casa localizada no Bairro Plácido de Castro.

O namorado é o principal suspeito e foi informado que se encontra foragido após o assassinato. A vítima foi encontrada sem vida encima do sofá da casa com hematomas pelo corpo, principalmente no rosto.

Segundo informações até o momento, dão conta que o namorado espancou e enfocou a vítima até a morte por não aceitar o fim do namoro. Após o crime, foi informado às autoridades que o suspeito teria fretado um taxi lotação e saiu pela BR 317, rumo ao município de Brasiléia.

Equipes policiais estão em alerta pela estrada, na tentativa de interceptar o veículo e prender o acusado do crime. O Caso está nas mãos da Polícia Civil do Município, Érick Ferreira Maciel e sua equipe, que está atrás do foragido.

O corpo seria resgatado pela equipe do Instituto Médico Legal que se deslocava para Assis Brasil e depois levado à Capital, Rio Branco, onde passará por exames forenses para depois ser liberado aos familiares.

Mais informações a qualquer momento.

