Estado de saúde das vítimas ainda não foi confirmado pelos socorristas peruanos

A assessoria de comunicação do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) confirmou no começo da noite desta terça-feira (15) a ocorrência de um acidente com os médicos acreanos Murilo Batista, a esposa dele, a também médica Jacqueline Fecury, os filhos do casal, Tiago e Jéssica, e um amigo da família. Eles estavam em viagem de retorno do Peru para o Acre.

“O veículo em que eles estavam capotou. Os filhos precisaram de atendimento emergencial e foram encaminhados de ambulância ao hospital. Eles estão aguardando o boletim médico para saber se estão bem ou em estado grave. O motivo é para saber podem ser transferidos para Rio Branco”, informou o jornalista Freud Antunes, assessor do sindicato do qual o casal de médicos envolvidos no acidente são membros da diretoria.

Murilo Batista é vice-presidente do Sindmed-AC e Jacqueline Fecury, segunda-secretária.

Atualização Às 19h41

A assessoria de imprensa do Sindicato dos Médicos informou há pouco que os envolvidos no acidente passam bem e já estão a caminho do estado.

