Família de Vanderson toma atitude radical após falso vídeo de agressão viralizar na web

A família do ex-BBB Vanderson está indignada com um vídeo de agressão que foi atribuído a ele e anda circulando nas redes sociais. Em um comunicado a família pede para que as pessoas parem de propagar fake news, pois estão entrando com as providências necessárias.

No comunicado a família diz: “ESCLARECIMENTO: Viemos por meio desta informar que existe um vídeo circulando na Internet/Redes sociais de um indivíduo moreno de cabelos longos agredindo uma mulher. Estamos tomando as medidas cabíveis e necessárias para tal ato de divulgação e acusação sem fundamento. Não propaguem, acredite, ou divulguem notícias falsas. Fake News também é crime!”

VEJA O VÍDEO:

O brother foi expulso do BBB19 nesta quarta-feira (23), depois de ter sido alvo de um inquérito que foi aberto contra ele. Como terá que prestar esclarecimentos e ter acesso com o mundo exterior, ele não poderia continuar dentro da casa.

O advogado de Vanderson chegou a revelar que o brother este espantado com tudo isso, pois nunca poderia imaginar o que fosse acontecer aqui fora enquanto ele estava confinado.

O depoimento do brother está marcado para o próximo dia 28, às 9h, na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Desde que teve sua participação confirmada na casa, as notícias de uma suposta a agressão a ex-namorada Maíra Menezes veio á tona.

Na postagem que fez no Facebook, a moça relatou o relacionamento abusivo que viveu com o ex-BBB, onde chegou a sofrer várias agressões. Logo após apareceram outras mulheres que também acusaram o brother. Agora, ele responderá por três crimes, caso seja confirmado a sua culpa.

