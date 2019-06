Bombeiros, PM e SAMU foram acionados para um princípio de incêndio em residência no Bairro Alberto Castro

Era por volta de 01h da madrugada quando deste domingo, dia 23, quando os Policiais Militares e Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em uma casa localizada na rua Angelina Washigton, no bairro Alberto Castro, em Brasiléia.

Quando a Guarnição da polícia militar chegou ao local observou que havia muita fumaça dentro da residência e haviam duas mulheres e uma criança no Interior da casa, já que a porta era de vidro e havia uma grade com cadeado por fora. No desespero as mulheres não conseguiam abrir o cadeado.

De pronto os policiais quebraram o cadeado e as mulheres e uma criança de aproximadamente quatro anos, saíram do interior da residência. Os Bombeiros deslocaram para o local com duas viaturas de incêndio e quando chegaram observaram que toda a casa estava tomada por fumaça, porém não havia chamas.

Foi quando observaram que tudo se tratava de uma panela que havia sobre o fogão aceso, queimando o que havia dentro e passou a gerar muita fumaça tóxica. De imediato, os Bombeiros acionaram uma equipe do SAMU do hospital de Brasiléia, para levar a criança até ao hospital para avaliação médica já que inalou muitas fumaças.

Os Bombeiros alertam para que tenham o máximo de cuidado quando forem dormir ou saem de casa e deixam panelas com alimentos no fogo, pois, é daí que se inicia os pequenos aos incêndios. Relatam que esta não é a primeira vez que isso acontece e outros casos já foram registrados.

